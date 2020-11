Neuigkeiten aus Russland und vom dort bereits im August quasi zugelassenen Corona-Impfstoff Sputnik V: Wie das Fachmagazin Science berichtet, gibt es jetzt neue Daten, die eine Wirksamkeit der Impfung untermauern. Bei einer Zwischenanalyse sei anhand von fast 18.800 Probandinnen und Probanden eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent nachgewiesen worden.

Sofern die Zahlen valide sind, währe die Wirksamkeit höher, als bei der von der Universität Oxford und dem Pharmaunternehmens AstraZeneca entwickelten Impfung, die wie auch Sputnik V auf einem Vektor-Impfstoff basiert. Die hier erst am Montag kommunizierte Wirksamkeit liegt bei siebzig Prozent. Wird Sputnik-V seinem Namen gerecht? Der Namensvetter Sputnik 1 war als erster Satellit eine bahnbrechende Entwicklung. Nun muss der Impfstoff beweisen, was er verspricht. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

"Ich denke, die Zahlen sind jetzt signifikant und glaubwürdig", sagt Ian Jones, Virologe an der Universität Reading, in Science. Der neue Bericht könne frühere Bedenken gegenüber dem Impfstoff jetzt zerstreuen. Damit einhergehend sei nun geplant, die Studie in einer internationalen Peer-Review-Zeitschrift zu veröffentlichen. Damit wären die Daten einem größeren Fachpublikum zugänglich.

Für die Virologin Charlotte Houldcroft von der Universität Cambridge seien die neuen Zahlen zunächst ein weiterer Fall von Wissenschaft durch Pressemitteilung. Sie sagte in Science: "Wenn die Zahlen so gut sind, wie sie scheinen, ist das wirklich vielversprechend." Sie betonte, dass bei Vektorimpfstoffen wie Sputnik V ein deutlich einfacherer Transport möglich sei. So werde keine extreme Kühlkette wie bei mRNA-Impfstoffe benötigt, eine Standardkühlkette reiche aus.

Forschende aus der Schweiz haben einen Zusammenhang von hohen Corona-Infektionszahlen und höherer Feinstaubbelastung festgestellt. Bereits vorher gab es wissenschaftlich nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Feinstaub und der Ausbreitung einer Grippewelle. Das Forschungsteam aus Genf und Zürich wollte nun herausfinden, ob dies auch auf Corona zutrifft. So würden Studien daraufhin deuten, dass sich Sars-CoV-2 bereits Ende 2019 in Europa befand, zu einem Ausbruch kam es allerdings erst wesentlich später. "Diese Zeitverzögerung ist überraschend und legt nahe, dass etwas anderes als die bloße Interaktion zwischen Menschen die Übertragung des Virus und die Schwere der Infektion fördern kann", so Mario Roher vom Institut für Umweltwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Das Team stellte fest, dass die Erhöhung der Infektionszahlen auf Phasen folgte, in denen der Feinstaubgehalt in der Luft höher war.