Covid-19 Nanokörper aus Alpakas können Sars-CoV-2 wirksam neutralisieren

Die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchung wurden in zwei verschiedenen Studien in den Fachjournalen "Nature Communications" und "Science Advances" veröffentlicht. Bei ersterer Publikation ging es um den Nanokörper "FU2", der nach dem Alpaka "Funny" benannt wurde. Dieser konnte die Virenlast in Zellkulturen und Mäusen stark reduzieren, indem er sich an zwei verschiedenen Stellen an das Spike-Protein des Virus heftete und damit seine Fähigkeit unterdrückte, in die Wirtszelle einzudringen.



Bei der in "Science Advances" vorgestellten Studie wurden unterschiedliche Labortechnologien mit Computerauswertungen verknüpft, um die Nanokörper noch detaillierter analysieren zu können. Dabei kam heraus, dass bestimmte Arten dieser Antikörper sowohl die ursprüngliche als auch die Beta-Variante von Sars-CoV-2 neutralisieren können – und dazu noch das deutlich weiter entfernte Sars-CoV-1.

Eine Illustration der sogenannten FU2-Nanokörper, die an das Spikeprotein gebunden sind. Bildrechte: Hrishikesh Das und Martin Hällberg