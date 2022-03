Eine Infektion mit Sars-Coronavirus-2 kann eine Reihe neurologischer Folgen haben. Geruchs- und Geschmacksverlust sind charakteristische Symptome der Infektion. Aber auch Kopfschmerzen und anhaltende Müdigkeit gehören zu den Folgen und sind vor allem dann gefürchtet, wenn sie lange Zeit nach der akuten Erkrankung weiter anhalten. Dass eine Erkrankung besonders bei den Älteren anhaltende Folgen für die kognitive Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben kann, zeigt nun eine neue Studie chinesischer Forscher in JAMA Neurology.

Das Team um Yu-Hui Liu von der Medizinischen Universität der Chinesischen Armee hat über 60-Jährige untersucht, die zu den ersten Genesenen der Pandemie gehörten. Sie hatten sich Anfang 2020 in China angesteckt und waren in drei speziellen Krankenhäusern in der Metropole Wuhan behandelt worden. Yu-Hui und Kollegen befragten und testeten die Untersuchungspersonen nach einem halben und einem ganzen Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und verglichen die Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe, die sich nicht infiziert hatte.