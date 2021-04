Die irische Untersuchung ist eine der bisher größten zu der Frage, wo genau Ansteckungen passieren und nährt die derzeitige Diskussion um Ausgangssperren. Am 11. April hatten deutsche Aerosolforscher in einem offenen Brief darauf aufmerksam gemacht, dass solche Corona-Schutzmaßnahmen sogar kontraproduktiv sein können, da sich die Menschen dann mehr in Innenräumen ansteckten. Dennoch sind nächtliche Ausgangssperren mit neuen Ausgangssperren weiter eingeplant, sollen nun aber nur noch von 22 bis 5 Uhr gehen.