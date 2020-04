Therapien mit Antikörpern basieren in der Regel auf gespendetem Blutplasma von genesenen Patienten. Diese haben im Kampf mit der Erkrankung Antikörper gebildet, die anderen Patienten helfen können, die Infektion zu überleben. Das Verfahren ist allerdings mit vielen Schwierigkeiten verbunden und gilt daher nur als Brückentechnologie, bis wirksame Medikamente und ein Impfstoff gegen das Sars-CoV-2-Virus entwickelt wurden. Monoclonal bedeutet, dass nur ein ganz bestimmter Antikörper eingesetzt wird.



Im Fall der jetzt in den Proceedings of the American Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichten Studie war das der Antikörper Tocilizumab. Ein Team um die Mediziner Haiming Wei und Xiaoling Xu verabreichte Tocilizumab an insgesamt 21 Patienten im Alter zwischen 25 und 88 Jahren, die schwere Verläufe der Lungenkrankheit Covid-19 zeigten. 20 von ihren wurden bereits beatmet. Der Versuch fand in einer Klinik in der Anhui-Provinz statt.