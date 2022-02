Wer nach einer überstandenen Covid-19 den Status "Genesen" haben möchte, braucht dafür ein positives PCR-Testergebnis während der Infektion. Es gibt aber einige Menschen, die krank waren und vermuten, dass sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten und die zugleich diesen Test nie gemacht haben. Sie fragen sich, warum es nicht ausreicht, nach der Genesung in einem Labor Antikörper gegen das Virus nachzuweisen. Ist es bloße Schikane, um möglichst viele Menschen zur Impfung zu zwingen?

Nein, denn aus wissenschaftlicher Sicht gibt es einige Probleme, was den Wert der Aussagen von Labordiagnostischen Antikörpertests, sogenannten Immuno-Assays, angeht. Ein Überblick über die zentralen Fragen.

Über Antikörpertests lässt sich durchaus bestimmen, ob jemand geimpft wurde, oder ob die Person eine Infektion durchgemacht hat. Wer mit einem der in Europa zugelassenen Impfstoffe immunisiert wurde, verfügt lediglich über Antikörper gegen das Spikeprotein von Sars-CoV-2. Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, verfügen auch über Antikörper gegen das Nukleocapsid, ein anderes Eiweiß aus der Hülle des Virus.

Das erste Problem nach der Genesung besteht darin, dass die Immunantworten der Infizierten laut verschiedenen Studien sehr unterschiedlich ausfallen. Demnach haben stark Erkrankte meist einen guten Immunschutz, wenn sie wieder gesund sind. Wer nur eine asymptomatische Infektion durchgemacht hat, hat aber häufig weniger und oft auch andere Typen von Antikörpern. Verschiedene nicht geimpfte Genesene unterscheiden sich also stark in ihren Antikörperwerten .

Daher lässt sich anhand der Antikörperwerte auch nicht belastbar nachweisen, wann jemand infiziert war. Das aber bedeutet, dass man auch nicht sagen kann, wie lange jemand vor einer neuen Infektion geschützt ist. Solche Angaben sind bisher nur durch statistische Beobachtungen möglich, also reine Zählungen, wann sich Personen wieder mit dem Virus infizieren, von denen man weiß, wann sie sich das erste Mal angesteckt hatten.

Eindeutig belastbare Zusammenhänge zwischen den ermittelten Antikörperwerten und der Immunität gibt es bisher dagegen nicht. "Einen klaren Schwellenwert, ein sogenanntes 'Corelate of Protection', also ein Parameter im Serum eines Patienten, der einem sagt, jetzt ist man sicher geschützt oder nicht, das gibt es meines Wissens nach nicht", sagt Burkhart Schraven, Professor für klinische Immunologie an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg. "Und das ist auch kaum zu bestimmen, denn das Virus ändert ja mit jeder neuen Variante seine immunologischen Eigenschaften."