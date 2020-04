Corona- Immunserum-Therapie Antikörper? In die Körper!

Insgesamt können 106 Personen an der Studie teilnehmen, wovon 53 der Behandlungsgruppe und 53 der Kontrollgruppe (= Nichtbehandlungsgruppe) zugeordnet werden. Die Zahl selbst wurde von Statistikern der Universität Ulm ermittelt. Wie Studienleiter Erhard Seifried mitteilte, erlaubt es diese Größe, signifikante therapeutische Ergebnisunterschiede zwischen den beiden Gruppen festzustellen. Seifried und seine Kollegen waren dabei von der Annahme ausgegangen, dass sich das Therapieziel zwischen der Behandlungs- und der Kontrollgruppe um 30 Prozent unterscheidet. Wobei das Therapieziel doppelt definiert ist: Verlängerung des Überlebens der Patienten einerseits und der Wegfall der Kriterien für eine schwere Erkrankung andererseits.

Den Anstoß für CAPSID gab – neben Seifried, der das Frankfurter Institut für Transfusionsmedizin leitet – der Ulmer Transfusionsmediziner Hubert Schrezenmeier, der auch das Studienprotokoll erstellte. Durch den gemeinsamen DRK-Blutspendedienst Nord-Ost kamen weitere Institute hinzu, und mittlerweile sind fast zwanzig Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet in dem Programm involviert. In Sachsen sind die Uniklinik Dresden (Institut für Experimentelle Transfusionsmedizin) sowie die Uniklinik Leipzig (Institut für Transfusionsmedizin) beteiligt. Die dortige Herstellungsleiterin Elvira Edel teilte MDR Wissen mit, dass bereits zahlreiche ehemalige Covid-19-Erkrankte ihre Mitarbeit angeboten hätten. Jetzt werde in Zusammenarbeit mit der Corona-Ambulanz des Uniklinikums nach geeigneten Spendern gesucht. Voraussichtlich Ende April, so Edel, werde man diese gefunden haben und könne dann das weitere Vorgehen bezüglich der Immun-Therapie planen.

Innerhalb einer Woche: Ausnahmegenehmigung für schnellen Studienstart

Damit die CAPSID-Studie überhaupt durchgeführt werden kann, bedurfte es einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung. Was sonst Monate dauert, war diesmal binnen einer Woche getan. Ende März gab das in Deutschland für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zuständige Paul-Ehrlich-Institut grünes Licht. Bezahlt wird die Studie vom Bundesgesundheitsministerium. Wie viel Geld in das CAPSID-Programm fließt, wollte das Ministerium allerdings nicht sagen. Laut Studienleiter Seifried seien die Mittel aber "mehr oder weniger fest" zugesagt, der schriftliche Bescheid stehe allerdings noch aus. Dennoch, so Seifried, werde schon jetzt an vielen Standorten damit begonnen, nach Spendern zu suchen, da die Zeit dränge. Denn erst wenn das Plasma entnommen, medizinisch geprüft, für die Transfusion aufbereitet und die Spender nochmals befragt worden sind, können die Transfusionen beginnen. Laut Seifried sei damit nicht vor Mitte Mai zu rechnen.

Prof. Dr. Torsten Tonn forscht am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden. Bildrechte: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost Da nicht alle Patienten so lange warten können, geht man an der Uniklinik Dresden unter der Leitung von Prof. Torsten Tonn einen zweiten Weg. Damit auch Patienten, die nicht in das notwendigerweise enge Raster der Studie passen, Immunserum erhalten, haben das Institut für Transfusionsmedizin des DRK Blutspendedienstes und die Dresdner Uniklinik bei der Landesdirektion Sachsen eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Dies wurde inzwischen erteilt und gilt bis Ende 2020. Damit kann das dringend benötigte Immun-Plasma auch außerhalb der Studie hergestellt und an Patienten erprobt werden, ohne dass dabei der Ablauf und die Ergebnisse von CAPSID beeinträchtigt werden. Bereits in wenigen Tagen können in Dresden die ersten Spenden entnommen und unmittelbar danach Transfusionen an Covid-19-Patienten durchgeführt werden.

In Erlangen wird bereits mit Immunserum behandelt