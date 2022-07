"Wir konnten so zeigen, dass wir den Test flexibel erweitern und verschiedene Antikörper während einer einzigen Testung im Patientenblut nachweisen können. In Zukunft könnte man also einen Mikroarray für alle von der STIKO empfohlenen Impfungen zusammenstellen, mit dem man schnell und günstig auf mögliche Impflücken screenen könnte", erklärt Sindy Burgold-Voigt, die die jetzt in Scientific Reports veröffentlichte Studie geleitet hat.