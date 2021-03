Hat Astrazeneca schwere, bisher unbekannte Nebenwirkungen? "Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Impfung diese Zustände verursacht hat, die bei diesem Impfstoff nicht als Nebenwirkungen aufgeführt sind", so teilte es die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Mittwoch mit. Dabei bezieht sich die Behörde auf Fälle von Thrombose (Blutgerinnsel) nach Astrazeneca-Impfungen in Österreich. Dort war in einem Fall nach der Impfung bei einer Krankenschwester eine Multiple Thrombose diagnostiziert worden war. Zehn Tage später verstarb sie im Krankenhaus. Bei einer Kollegin wurde eine Lungenembolie (Verstopfung der Lungenarterien) diagnostiziert. Sie erholte sich wieder.

Die EMA prüft jetzt die Fälle in der Charge ABV5300. Sie wurde in 17 EU-Länder geliefert und umfasst laut der Behörde eine Million Dosen des Impfstoffs. In Deutschland wurde die Charge nicht eingesetzt. Einige EU-Länder haben Impfungen mit der Charge vorsorglich ausgesetzt; Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland bereits am 9. März, heute (11.3.) folgte Dänemark. Wie die örtliche Gesundheitsbehörde mitteilte, sind bei mehreren geimpften Personen schwere Komplikationen durch Blutgerinnsel aufgetreten. Es sei aber noch nicht geklärt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Impfungen und der Gerinnungsstörung gebe. Der Stopp in Dänemark gilt vorerst für zwei Wochen.