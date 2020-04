Seit Mitte März simulieren Forscher am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation die Daten der Corona-Pandemie. Jetzt sehen sie eine ermutigende Entwicklung. Die Zahl der Corona-Infektionen wächst in Deutschland seit dem vergangenen Wochenende deutlich langsamer - eine klare Wirkung der Kontaktsperre vom 22. März.

Ohne die Beschränkungen ab Mitte März würden wir jetzt bereits 200.000 Infektionen haben, ergaben die Berechnungen. Dem Modell zufolge bewirken die jetzt geltenden Maßnahmen, dass die Anzahl an Neuerkrankungen mit Covid-19 in den kommenden zwei Wochen weiter absinken wird. Und dann könnte ab dem 18. April eine langsame Rückkehr zur Normalität beginnen.



"Ich finde es sehr ermutigend," so Viola Priesemann, die die Forschungsgruppe leitet, "dass wir mit einer starken Einschränkung, die in den kommenden zehn Tagen noch anhält, die Neuinfektionen soweit zurückdrängen könnten, dass wir danach mit Vorsicht, aber hoffentlich mit deutlich weniger Einschränkungen weitermachen können." Die Schulen in Mitteldeutschland bereiten sich bereits darauf vor, nach den Osterferien am 20. April wieder mit dem Unterricht zu beginnen - mit verschiedenen Szenarien.