Junge Männer haben ein zwar kleines aber durchaus bestehendes Risiko, nach einer Corona-Impfung an einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung zu erkranken. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie, die die Ergebnisse von mehr als 20 anderen Untersuchungen zusammenfasst, liegt es für Personen unter 30 Jahren bei 40,9 Fällen pro einer Million Impfdosen. Am häufigsten kam die Nebenwirkung nach der zweiten Impfdosis vor. Eine neue Analyse der US-Behörde CDC zeigt nun: Nach der Booster-Impfung sind Fälle wieder deutlich seltener.

Die Experten der CDC hatten zwischen dem 9. Dezember 2021 und dem 20. Februrar 2022 eingegangene Berichte über Myo- und Perikarditisfälle aus den Überwachungssystemen v-safe und VAERS analysiert. In dieser Zeit erhielten rund 2,8 Millionen US-Teenager eine Booster-Dosis. Insgesamt wurden 64 Fälle einer Myokarditis berichtet. Davon konnten 32 durch Mediziner offiziell bestätigt werden. In allen diesen 32 Fällen waren Jungen betroffen. 27 mussten in Kliniken behandelt werden, alle wurden als genesen oder auf dem Weg der Besserung wieder entlassen.