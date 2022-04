Gegner einer Corona-Impfpflicht argumentieren immer wieder, die Impfstoffe könnten höchstens den Einzelnen vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Die Verbreitung des Virus in der Gesellschaft bremsten sie angesichts der vielen Impfdurchbrüche seit Omikron aber nicht. Damit entfalle ein wichtiges Argument für eine Impflicht, denn ein rein individueller Schutz sei zu wenig, um den Eingriff in die Grundrechte zu rechtfertigen.

Doch die Grundlage für diese Argumentation gerät angesichts einer neuen Arbeit des Teams um die Schweizer Virologen und Impfstoffforscher Pauline Vetter, Isabella Eckerle und Benjamin Meyer wieder ins Wanken. Die Forschenden der Universität Genf haben seit Beginn der Pandemie Abstriche von Patienten mit Symptomen gesammelt und mit Hilfe von angezüchteten Viren in Zellkulturen verglichen, welchen Einfluss welche Impfung auf die Ausscheidung infektiöser Viren hat. Und diese in "Nature Medicine" veröffentlichte Studie zeigt nun: Wer dreifach geimpft ist, also den Booster hat, gibt bei einem Omikron-Impfdurchbruch deutlich weniger ansteckende Viren an seine Umgebung ab.