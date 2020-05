Ein Forschungsteam des HZI hat einem Bericht der Braunschweiger Zeitung zufolge Antikörper gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gefunden, die das Virus am Eindringen in Zellen hindern können. Dafür hätten sie 6.000 künstlich hergestellte menschliche Antikörper analysiert, sagte HZI-Virologe Luka Cicin-Sain. Darunter seien mehr als 750 Antikörper gewesen, die an das Coronavirus andocken können. Das ist die Grundlage dafür, dass sie das Virus bekämpfen können. Der Virologe sprach der Zeitung gegenüber von einem wichtigen Schritt in Richtung eines Medikaments gegen das Virus.