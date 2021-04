Auch wenn Länder wie Israel, Großbritannien oder die USA schon weiter vorangeschritten sind in ihren Impfkampagnen gegen die Corona-Pandemie – die derzeitige Knappheit von Impfstoff trifft am Ende doch alle und macht überall Überlegungen notwendig, wer zuerst geimpft werden sollte, um vorzeitige Todesfälle zu verhindern, aber auch Ansteckungszahlen zu minimieren.

US-Forscher haben nun in einem neuen Modell durchgerechnet, welche Impfregeln den Schutz der öffentlichen Gesundheit am besten erreichen. Ergebnis: Ältere Arbeitnehmer, die bei ihren Jobs hohen Ansteckungsrisiken ausgesetzt sind, sollten ihre Impfdosen als nächstes erhalten. Im Lauf der Impfkampagne sollte die Reihenfolge aber flexibler gehandhabt und immer wieder angepasst werden.

Das Team Jack Buckner und Michael Springborn von der University of California in Davis will mit der Simulation eine Gruppe berücksichtigen, die bisher bei Optimierungsmodellen für die Impfkampagnen immer wieder übersehen wurden, die sogenannten "Essential Workers". Gemeint sind hier all diejenigen systemrelevanten Berufe, die nicht im Homeoffice ausgeübt werden können.