Max-Planck-Institutsdirektor Bodenschatz ist also ein klarer Verfechter der FFP-2-Masken. Im Ärzteblatt bekam er allerdings Widerspruch von Peter Walger, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Der befürchtet, dass FFP-2-Masken in der allgemeinen Bevölkerung in Summe sogar schlechter schützen als OP-Masken, eben weil so viele Menschen nicht auf die richtige Passform achten. Er befürwortet, dass FFP-2-Masken dem professionellen Bereich vorbehalten bleiben. Hat er damit Recht? Sind Laien nicht in der Lage, eine FFP2-Maske ordentlich aufzusetzen?

Mehrfachverwendung der Masken

Die meisten Menschen verwenden ihre FFP2-Masken sicherlich nicht nur einmal, wie man es im Idealfall tun sollte. Gerade bei Masken dieser Bauart ginge das doch erheblich ins Geld. Das Wiederverwenden von Masken ist aus wissenschaftlicher Sicht in gewissem Maße und bei vielen Modellen durchaus okay. Allerdings sollt man auch da einiges beachten, vor allem die Faustregel, dass eine Maske nach Gebrauch gut trocknen muss, wenn ihre Schutzfunktion erhalten bleiben soll. In der Jacken- oder Hosentasche kann sie das nicht wirklich.

Asiatische Höflichkeit

Nicht erst seit der Corona-Pandemie gibt es in Asien viele Menschen, die sich im Alltag mit Maske bewegen. Manche wollen sich so vor dem Smog der Städte schützen. Aber es gibt noch einen weiteren verbreiteten Grund: Viele Menschen in Asien sehen es, wenn sie leichte Erkältungssymptome verspüren, als eigenes Zeichen der Höflichkeit an, eine Maske zu tragen, um andere vor Ansteckung zu schützen. Chinesische Bürger mit Masken während des Einkaufbummels. Bildrechte: imago images/UPI Photo

Virologe Christian Drosten hegt die Hoffnung, dass sich solches Verhalten auch in unserem Kulturkreis durchsetzen könnte, selbst dann, wenn im Sommer die Corona-Inzidenzen vielleicht wieder sehr niedrig werden. "Vielleicht kommen wir dann tatsächlich zu einer asiatischen Höflichkeit", so Drosten im NDR, "dass ich sowieso Maske trage, wenn ich Symptome habe, aber auch sonst in allen möglichen Sozialsituationen, aus Höflichkeit."