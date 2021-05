Das wirft allerhand Fragen auf. Allen voran: Ist eine Covid-19-Erkrankungen für solche Berufsgruppen als Arbeitsunfall zu werten? Diese Frage wird vor allem interessant, wenn es um den Umgang mit Langzeitfolgen geht, bekannt als Long Covid. Bis Ende April wurden der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zufolge über 71.000 Berufserkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19 anerkannt. Aktuell ist das vor allem bei Mitarbeitenden im medizinischen Bereich, in Laboren, der Gentechnik und Biotechnologie aber auch in Klär- oder Abwasseranlagen der Fall. Allerdings macht gerade Corona mit seinen sehr unterschiedlichen Verläufen und Symptomen eine Bewertung schwer. "Unklar ist bisher, welche Folgeerkrankungen und Langzeiteffekte Covid-19 auf die physische und psychische Gesundheit sowie Arbeitsfähigkeit bewirkt und ob krankheitsbedingte Einschränkungen dauerhaft sind", erklärt Katrin Müller vom Arbeitsbereich Psychologische Perspektiven der TU Chemnitz.

Eine Frage, der sich die Wissenschaftlerin mit ihrem Team und in Zusammenarbeit mit einer Klinik für Berufskrankheiten aus Bad Reichenhall annehmen möchte – finanziert von der DGUV, für die die Antworten besonders interessant sind. Das ganze Projekt läuft unter dem etwas sperrigen Titel Auswirkungen von COVID-19 als BK-Nr. 3101 oder anerkannter Arbeitsunfall auf die körperliche Belastbarkeit, psychische Gesundheit und Arbeitsfähigkeit – ein Beitrag zur Handlungssicherheit im Reha-Management. Also kurz: Wenn Covid-19 ein Arbeitsunfall ist, wie ist mit den Folgen umzugehen?

Das ganze klingt zwar eher nach Versicherungswirtschaft, aber in der Tat ist es vor allem eine wissenschaftliche Fragestellung. Im Rahmen einer Langzeitstudie stehen mindestens 115 Personen im Mittelpunkt, die berufsbedingt an Covid-19 erkrankt waren und an einem Heilverfahren teilnehmen. "Zu vier Messzeitpunkten werden mittels standardisierter Untersuchungsverfahren die langfristigen Auswirkungen von COVID-19 als Berufskrankheit oder anerkannter Arbeitsunfall auf die körperliche Belastbarkeit, psychische Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erfasst", so Katrin Müller von der TU Chemnitz.