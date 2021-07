Impfungen und Sommerklima auf der Nordhalbkugel hatten die weltweiten Coronazahlen in Mai und Juni fallen lassen. Doch einem neuen Report der WHO zufolge steigen die Infektionen wieder deutlich an und könnten jetzt in einer vierten Welle der Pandemie münden. Einer der Gründe dafür könnte neben einer Rücknahme vieler Maßnahmen zur Verhinderung von Ansteckungen auch die vermehrte Ausbreitung der Deltavariante sein. Sie macht laut der globalen Variantenüberwachung durch GISAID inzwischen neun Prozent aller weltweiten Fälle aus.

In der Woche bis zum 18. Juli stiegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit demnach wieder auf 3,4 Millionen. Die größten Zuwächse verzeichneten die USA (plus 68 Prozent), Indonesien (plus 44 Prozent) und Großbritannien (plus 41 Prozent). Die Deltavariante kommt jetzt in insgesamt 124 Ländern vor, das sind 13 mehr als in der Vorwoche. In vielen Staaten, darunter Deutschland, Australien, China, Indien, Israel, Russland und dem Vereinigten Königreich ist Delta mit einem Anteil von über 75 Prozent aller Fälle nun die dominierende Variante.