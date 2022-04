Corona Fast ein Drittel fühlt sich weniger fit als vor der Pandemie

Für die repräsentative Studie "Fitness 2022" der Krankenkasse pronova BKK wurden bundesweit 1.000 Erwachsene ab 18 Jahren online befragt. Dabei schätzten sich 19 Prozent der Menschen fitter als vor der Pandemie ein, bei 51 Prozent hatte sich dahingehend nicht viel verändert und 30 Prozent fühlten sich weniger leistungsfähig. Interessanterweise war das Fitnesslevel bei den Männern mehr als doppelt so hoch wie bei den Frauen, denn 31 Prozent der männlichen Befragten sahen sich als "sehr fit" an - gegenüber nur 15 Prozent bei den weiblichen Befragten. Insgesamt gaben in der Studie 23 Prozent ihren Fitnesszustand als hoch oder sehr hoch an, 52 Prozent als mittelmäßig und 25 Prozent als gering oder gar nicht vorhanden.