Mit Musikinstrumenten beschäftigt sich Andreas Mühlenberend normalerweise nicht. Der Professor für Produktdesign an der Bauhausuni Weimar bekam aber vor zwei Monaten einen Anruf von Gernot Süßmuth. Der ist Konzertmeister der Staatskapelle Weimar und wollte wissen: kann man Blasinstrumente mit einem Hilfsmittel pandemiesicher machen? Denn Blasmusiker haben in Corona-Zeiten ein Problem: Ist einer von ihnen mit Sars-CoV-2 infiziert, bläst er die Viren durch das Instrument hindurch in seine Umwelt – und gefährdet die anderen Musiker oder sogar das Publikum.