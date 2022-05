Bei akutem Stress bestimmt das Gehirn, wie unser Körper sich gegen Corona und Grippe wehrt: Neuronen aus einem Bereich der menschlichen Schaltzentrale, dem Hypothalamus, sorgen in Stresssituationen dafür, dass massenweise weiße Blutkörperchen aus den Lymphknoten ins Blut und Knochenmark wandern. Das schwächt die Immunreaktion auf von Viren verursachte Erkrankungen wie Covid-19 und Influenza. Der Körper wird dadurch anfälliger für Infektionen mit schwerem oder tödlichem Verlauf. Das jedenfalls hat eine Forschungsgruppe des Mount Sinai Gesundheitszentrums in New York bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden.