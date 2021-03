Großbritanniens Forschung wartet jetzt mit einem ganzen Katalog an Bildern auf, die Hautveränderungen im Zusammenhang mit Covid-19 zeigen (Hier kann man sich sich die Bilder ansehen). Grundlage dafür waren zum einen Daten und Fotos, die mit der App "Covid Symptom Study" im Vereinigten Königreich gesammelt worden waren. Die App ermittelte anfänglich nur Daten über Alter, Geschlecht, Ethnie, Angaben zu Gesundheitsfaktoren wie Gewicht, Größe, chronischen Krankheiten auch Medikamentennutzung. Ab Mai 2020 wurden auch Daten zum täglichen Gesundheitszustand erfragt – neben den damals bereits bekannten Covid-19-Anzeichen auch Hinweise auf Hautveränderungen: Hauterhöhungen, juckende Quaddeln oder Schwellungen im Gesicht, an den Lippen oder anderswo am Körper; genau wie rote/violette Wunden oder Blasen an den Füßen oder Zehen.

Die Datengrundlage der Forschung

Von 336.847 Menschen meldeten zwischen 7. Mai und 22. Juni 2020 per App insgesamt 6.403 auffällige Symptome auf der Haut. Zusätzlich erhielten die Forscher aus einer Online-Umfrage Umfrage mit 11.544 Menschen noch 2.328 Bilder mit Hautveränderungen. Diese wurden von Expertinnen und Experten des britischen Dermatologie-Verbandes systematisch ausgewertet.

Corona und die Haut - Ergebnisse aus App und Online-Umfrage

Die Daten der App zeigten: Von Menschen mit Covid-Symptomen, die einen positiven Viren-Abstrich gemacht hatten, schilderten 8,8 Prozent Hautschädigungen und 5,4 Prozent der Menschen mit negativem Abstrich. Bei den Menschen aus der Online-Umfrage meldeten 17 Prozent der positiv Getesteten Hautsymptome, bevor "klassische" Covid-Symptome auftraten und bei 21 Prozent der Positiv-Getesteten waren Hautveränderungen die einzigen Symptome. Pustelausschläge wurden mit 41 Prozent am häufigsten gemeldet, gefolgt von Nesselsucht – 30 Prozent der Meldungen – und 23 Prozent Meldungen von Hautschäden an Händen oder Füßen.

Die Haus als Indikator unterschätzt - ja oder nein?

"Als die medizinische Gemeinschaft während der ersten Welle von den verschiedenen Manifestationen von SARS-CoV-2 erfuhr, wurden Berichte über die Bedeutung von Hautausschlägen verzögert. Im Gegensatz zu anderen klinischen Anzeichen wie Fieber halten die Hautveränderungen länger an und können von Patienten leicht erkannt werden", schreibt Mario Falchi in einer Email an MDR WISSEN.

Die Haut wurde als Indikator für eine Infektion unterschätzt. Mario Falchi, Kings College London

Der britische Forscher sagt deshalb, vor allem das medizinische Fachpersonal und die Öffentlichkeit sollte man für diese potenziellen frühen Anzeichen sensibilisieren.

Jenaer Spezialist: "Sehr interessante Studie"

Und wie reagiert die Wissenschaft in Deutschland auf die britische Untersuchung? "Eine sehr interessante Studie", schreibt Professor Peter Elsner, Dermatologe an der Universität Jena auf Anfrage von MDR WISSEN.

Sie unterstützt die Vermutung, dass sich die Covid-19-Erkrankung in einem Teil der Fälle zuerst und ausschließlich an der Haut zeigen kann. Prof. Peter Elsner, Uni Jena

Allerdings hat sie aus Sicht des Jenaer Spezialisten methodisch einen Haken: "Bei den Fotos von App-Nutzern konnte die Validität nicht überprüft werden." Darauf weisen die Forscher in ihrer Arbeit ebenfalls selbst hin. Aber wie ist der Erkenntnisgewinn aus der Studie an sich nun einzuordnen: Ist die Haut, obwohl sie ja unser größtes Organ ist, am Ende nicht mehr als ein nebensächlicher, "kleiner" Covid-19-Anzeiger?

Die Covid-19-Erkrankung ist eine Multisystemerkrankung. Dabei steht bezüglich des möglicherweise akut lebensbedrohlichen Verlaufs meist die Lungenbeteiligung im Vordergrund. Es können aber auch andere Organsysteme, Herz-Kreislauf, Gehirn, Haut betroffen sein. Prof. Peter Elsner

Deshalb ist Professor Peter Elsner zufolge die interdisziplinäre Kooperation in der Betreuung dieser Patienten wichtig. Jeder Facharzt müsse die Erscheinungsformen in seinem Fachgebiet kennen und diagnostizieren können.

Deutschland: Hautveränderungen nicht unter der Lupe

Wie sieht es konkret in Deutschland aus – gibt es hier eigentlich ähnliche Beobachtungen wie in Italien, Frankreich oder Großbritannien, oder Studien? Die Dermatologie verfolgt zwar die Berichte aus anderen Ländern. "Eine Covid-19-App, mit der Betroffene Hauterscheinungen unter Covid-19 dokumentieren können, existiert in Deutschland nicht," weiß Professor Elsner. Und bezogen auf die bisherigen Studien sagt er: "In der Mehrzahl der in der Literatur berichteten Fälle sind die Hautveränderungen Begleiterscheinungen."

Das Thema Hautveränderung im Zusammenhang mit Covid-19 hat die deutsche Dermatologie Elsner zufolge bereits aufgegriffen: "Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft hat zu Beginn der Pandemie eine Covid-Taskforce aus Kliniken und Niedergelassenen etabliert, die hier kontinuierlich berät und Empfehlungen veröffentlicht." Die Seite bietet für Medizinpersonal und Covid-19-Erkrankte mit Hauterkrankungen Behandlungsansätze, sowie Links auf Patientenumfragen zu spezifischen Hauterkrankungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit Covid-Erkrankungen. Der Dermatologe verweist auf den April 2021: "Bei der DDG-Tagung im April wird Covid-19 ein wichtiges Thema sein."