Covid-19 kann das Herz schädigen. Viele Betroffene klagen über Symptome wie Brustschmerzen, Luftnot oder Herzstolpern. Auch eine Myokarditis , die Herzmuskelentzündung, ist eine häufige Folge der Covid-19-Erkrankung und tritt in einigen Fällen auch nach der Corona-Impfung auf. In manchen Fällen kommt es auch zu Schäden am Herzen, die ohne Symptome verlaufen.

"Häufig sind die Veränderungen am Herzen nur mit Hilfe einer bildgebenden Herz-Untersuchung feststellbar", sagt Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Der Kardiologe und Intensivmediziner begrüßt daher die neuen wissenschaftlichen Leitlinien der US-amerikanischen Kardiologenvereinigung ("American College of Cardiology", ACC), da sie Ärztinnen und Ärzten eine einheitliche Orientierung bei wichtigen Fragen bieten.

Wie lassen sich die Myokarditis und andere Schäden am Herzmuskel (Myokard) sicher feststellen? Was ist dann zu tun? Und wann darf Sportlern die Rückkehr zu ihrem Training wieder erlaubt werden?

Die Leitlinien bieten weitere wichtige Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, insbesondere zur Therapie einer Myokarditis nach Covid-19-Erkrankung oder Covid-Impfung. Auch für Sportler enthält das Papier wichtige Aussagen. So sollten Leistungssportler mit asymptomatischer Sars-CoV-2-Infektion drei Tage Pause machen, bei milden Infekten warten, bis die Beschwerden verschwunden sind. Kardiologische Untersuchungen seien in diesen Fällen nicht nötig, so die Empfehlung, da nach aktueller Datenlage eine Myokarditis (oder eine bedeutsame Myokardbeteiligung) bei einer milden Covid-Erkrankung ohne Beschwerden an Herz und Atmung unwahrscheinlich sei.