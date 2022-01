Sprengholz: Die Angst vor einer Impfung mag auf den ersten Blick unverständlich sein. Seit Zulassung der ersten Impfstoffe gegen Covid-19 wurde von Mediziner*innen, Politiker*innen und Journalist*innen immer wieder betont, dass die Impfungen sicher und effektiv sind. Allerdings kursieren auch viele Falschinformationen, die insbesondere über soziale Medien geteilt werden. Oft genügt eine einzige Falschinformation, die dem öffentlichen Tenor pro Impfung entgegensteht, um Zweifel zu säen. Dann ist man schnell dabei, weitere Falschinformationen über die angebliche Unsicherheit der Impfungen zu konsumieren und so kann eine tiefgreifende Angst entstehen. Daten aus unserem COSMO Panel zeigen, dass sich Ungeimpfte tatsächlich häufiger in sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten wie Facebook oder Telegram über die Pandemie informieren als Geimpfte.

Was bedeuten diese Erkenntnisse in Hinblick auf eine mögliche Impfpflicht?

Sprengholz: In der aufgeheizten Situation ist es schwierig, die Ungeimpften durch gute Argumente oder niedrigschwellige Angebote von einer Impfung zu überzeugen. Daten aus dem COSMO Panel zeigen, dass sich über drei Viertel der befragten Ungeimpften auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Identifikation mit dem eigenen Impfstatus steigt: 60 Prozent der Geimpften und 38 Prozent der Ungeimpften geben an, stolz darauf zu sein, dass sie geimpft bzw. nicht geimpft sind. Die starke Polarisierung macht es schwierig, miteinander ins Gespräch zu kommen und sachlich und fair miteinander umzugehen. Eine Impfpflicht könnte dabei helfen, die Impfquoten zu steigern und Geimpfte und bisher Ungeimpfte wieder mehr zusammenzubringen.

Sprengholz: Es ist schwierig für ungeimpfte Personen, sich freiwillig impfen zu lassen, wenn sie sich in der Vergangenheit gegenüber Verwandten und Bekannten oder in der öffentlichen Debatte gegen eine Impfung positioniert haben, nun aber vielleicht offener gegenüber einer Impfung sind, nachdem bereits Millionen von Menschen ohne Nebenwirkungen geimpft wurden.

Die Impfpflicht kann auch eine "Rettungsleine" für Ungeimpfte sein.

Es muss also nicht immer Angst und Sorge um die Sicherheit der Impfungen sein, die die Impfung verhindert. Stattdessen kann auch die Befürchtung, durch einen Meinungswechsel an Authentizität zu verlieren, dazu führen, dass man an der Nichtimpfung festhält. Die Impfpflicht könnte hier wie eine Rettungsleine funktionieren, indem sie Ungeimpften ein Argument für die Impfung liefert. Man kann sich also impfen lassen, gleichzeitig an der negativen Einstellung gegenüber die Impfung festhalten und argumentieren, man hätte sich bisher gegen die Impfung positioniert, müsse infolge von Strafandrohungen nun aber klein bei geben.