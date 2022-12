In fast allen Fällen hatten die Jugendlichen den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten, doch das halten die Autoren eher für einen Effekt, der durch Auswahl der in den Studien verwendeten Impfstoffe zustande kam. Bevölkerungsweite Monitorings zur Impfsicherheit zeigen, dass die Nebenwirkung etwas häufiger nach einer Impfung mit dem Moderna Impfstoff Spikevax auftritt.

Die betroffenen Jugendlichen klagten in 83,7 Prozent der Fälle über Brustschmerzen, in 33,3 Prozent über Kopfschmerzen und in 25,2 Prozent über Probleme beim Atmen. 84,5 Prozent zeigten erhöhte Troponin-Werte, ein Eiweiß, das auf beschädigte Herzmuskelzellen hinweist. 53 Prozent hatten zudem auffällige EKG-Werte. Bei 14,5 Prozent waren die T-Wellen erhöht oder abgesenkt, 5,3 Prozent erlebten Herzrasen. 87,2 Prozent zeigten bei der MRT Diagnose-Technik Late Enhancement ein positives Ergebnis, die Entzündung war im Kernspintomografen also zu sehen.