In Deutschland sind bislang 21 Menschen nach einer Impfung gestorben, sie waren im Schnitt 83,5 Jahre alt und hatten schwere Vorerkrankungen wie Krebs, Nierenschäden, Diabetes oder Alzheimer. Zwei von ihnen steckten sich vier, beziehungsweise fünf Tage nach der ersten Impfdosis und damit vor Einsetzen des Impfschutzes mit Sars-CoV-2 an. Neun starben nachweislich an ihren multiplen Vorerkrankungen, eine Patientin mit Bluthochdruck und Diabetes an einer Lungenembolie. Bei 9 Patienten konnte die Todesursache laut dem Bericht nicht eindeutig geklärt werden. Die Mortalität, also die Sterberate, lag statistisch in dem erwarteten Bereich für die gegebenen Umstände, also das Alter und die Vorerkrankungen der Betroffenen.