Am 16. Juni wurde die deutsche Corona-Warnapp veröffentlicht. Sechs Wochen später hatten sich 16,4 Millionen Smartphone-Nutzer das Programm installiert. Laut Schätzungen des Magazins "Spiegel" entspricht das etwa 37 Prozent der Geräte, die die technischen Voraussetzungen für den Betrieb der App mitbringen. Diese Quote entspricht ziemlich genau den 36 Prozent Zustimmung zur Corona-App, die die Konstanzer Wirtschaftswissenschaftlerin Katrin Schmelz in ihrer neuen Studie ermittelt hat. In ihrer jetzt im renommierten Magazin PNAS veröffentlichten Untersuchung ist sie der Frage nachgegangen, wie fünf Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie besser umgesetzt werden, freiwillig oder durch staatlichen Zwang?