Verglichen mit der Deltavariante scheint Lambda sogar weniger ansteckend und weniger immunausweichend zu sein. Dementsprechend kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit keine besonders starke Ausbreitung von Lambda beobachten. Covid-19-Expertin Maria van Kerkhove sagte am Mittwoch: "Es geht nicht wirklich hoch, selbst in Peru nicht, wo die Variante zuerst entdeckt wurde." Peruanischen Behörden zufolge werde die Lambda-Variante in dem Südamerikanischen Land derzeit von Gamma verdrängt.