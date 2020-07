Ein Sprühstoß Aptamer BC007 und Schluss mit der Virenvermehrung? So könnte man die Methode simpel beschreiben, an der die Berliner Firma Berlin Cures forscht. Dahinter steckt die Entwicklung eines Aptamers, das an exakt definierten Stellen des Sars-CoV-2-Virus andocken und diese daran hindern soll, gesunde Zellen zu kapern und sich in ihnen fortzupflanzen. Denkbar sei die Anwendung als Nasenspray oder Inhalat, sagt die Firma.

Tests in klinischer Studie

Das Aptamer, ein Bindemolekül, besteht den Entwicklern zufolge aus einer komplett synthetischen, nicht modifizierten DNA-Sequenz. Die Virussequenzen, die das Aptamer BC007 ansteuern kann, sind nicht nur in Corona-, sondern auch in anderen Viren vorhanden. Die Wirksamkeit dieses Aptamers wird bereits in einer klinischen Phase-II-Studie überprüft, allerdings in einem komplett anderen medizinischem Zusammenhang, nämlich bei herzkranken Patienten. In der Phase II wird für Medikamente der therapeutische Dosierungsrahmen definiert und die Wirksamkeit, Nebenwirkungen und klinische Toxizität ermittelt.