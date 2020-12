Dabei gibt es jedoch einige Fallstricke. Der Virologe Christian Drosten weist in einem Interview im Deutschlandfunk darauf hin, dass England – ähnlich wie Deutschland – regional sehr unterschiedliche Vorsichtsregeln gegen die Coronaausbreitung getroffen hatte. Das vermehrte Auftreten der neuen Version im Südwesten des Landes und in London könnte also auch eine Folge davon sein, dass die Abstandsgebote in diesen Gegenden weniger streng waren, als anderswo.

Ob die jetzt beschlossenen Grenzschließungen die Verbreitung der mutierten Variante eindämmen können, erscheint fraglich. Labore in Holland, Belgien, Italien und Dänemark haben die veränderte Version bereits nachgewiesen. In Deutschland werden die Viren nicht so regelmäßig sequenziert. Ob das neue Virus hier bereits zirkuliert, kann also nicht ausgeschlossen werden. "Vermutlich ist die im Vereinigten Königreich gefundene Variante auch schon in Deutschland zu finden, aber ob nur ganz vereinzelt oder als substanzieller Bruchteil, ist nicht klar." sagt Richard Neher von der Universität Basel. Auch das Robert Koch-Institut schließt in seiner aktuellen Stellungnahme nicht aus, dass das Virus bereits in Deutschland ist.