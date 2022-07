Immunflucht könnte stark wie nie sein

Bisher ist nur wenig über die neue Variante bekannt. Die Fachleute ziehen ihre Erkenntnisse und Befürchtungen zunächst aus den vorliegenden Sequenzierungen. Denn anhand der Stellen, an denen das Virus mutiert ist, können Rückschlüsse auf die Eigenschaften gezogen werden. Besonders wichtig sind dabei die Stellen am Spike-Protein, da das für die Bindung an die menschlichen Rezeptoren zuständig ist. Dementsprechend binden auch die Antikörper an das Spike-Protein. Je mehr es sich also verändert, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Virus der Immunantwort des Körpers entkommen kann.

Dem Sequenzierer Ulrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologie in Wien zufolge hat BA.2.75 zu den 29 Mutationen, welche die BA.2-Linie ohnehin schon im Spike-Protein hatte, noch acht weitere Mutationen. Bei einer derartigen Fülle an neuen Mutationen sei davon auszugehen, dass die Variante den Immunschutz stärker unterlaufen könnte, zumal die Mutationen vor allem in Bereichen des Spike-Proteins lägen, bei denen es bislang keine Veränderungen gegeben habe. Zum Vergleich: BA.5 hat nur drei zusätzliche Mutationen am Spike-Protein. Elling fürchtet außerdem, dass eine BA.5-Immunität nicht gegen BA.2.75 schützen könnte, da sich das Spike-Protein an elf Stellen voneinander unterscheide. Auch der Molekularmediziner Dr. Eric Topol vom Scripps Research Translational Institute befürchtet, dass B.2.75 die Variante mit der bisher größten Immunflucht sein könnte.

Wie schwer krank die neue Sub-Variante macht und darüber, wie ansteckend sie tatsächlich ist, ist bisher noch wenig bekannt. Dementsprechend kann auch noch niemand abschätzen, wo auf der Welt und wie schnell sie sich durchsetzen könnte bzw. wird. Außerdem waren in verschiedenen Teilen der Welt und sogar Europas verschiedene Omikron-Subvarianten unterschiedlich lange dominant, sodass Menschen auch unterschiedlich gut vor der neuen Variante geschützt sein könnten. In Deutschland sind Menschen, die im Winter eine BA.2-Infektion hatten, wahrscheinlich noch gut gegen BA.5 geschützt, doch das könnte sich Elling zufolge mit BA.2.75 ändern, wenn die Variante den BA.2-Immunschutz unterläuft.

Hilft der BA.1-Booster?