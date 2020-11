Einfache Registrierung über Webseite

Wer als Versuchsperson an den Tests teilnimmt, riskiert zwar Nebenwirkungen und kann auch nicht sicher sein, ob die Impfung wirklich vor einer Ansteckung mit Corona schützt. Aber wenn der Stoff verträglich ist und wirksam, dann haben die Probanden als erste eine Impfung gegen die gefährlichen Viren erhalten. Die Teilnahme ist also eine Chance.

Um die klinische Forschung an Impfstoffen zu verbessern und Deutschland als Standort für solche Studien attraktiver zu machen, hat Professor Oliver Cornely mit seinem Team vom DZIF eine Freiwilligen-Datenbank eingerichtet. Auf der Webseite Impfstoffstudien-corona.de können sich Menschen registrieren, die an Impfstofftests teilnehmen wollen. Sie werden nach Alter, Wohnort, E-Mailadresse und Vorerkrankungen gefragt sowie nach der Bereitschaft, für die Teilnahme an einem Versuch in andere Städte zu reisen. Startet im angegebenen Umkreis ein klinischer Test, sollen die zur jeweiligen Studie passenden Teilnehmer angeschrieben und eingeladen werden.

14.000 Teilnehmer für Phase 3 Studie gesucht

"Wir bieten zum einen die Möglichkeit, dass man sich vorregistriert und so mitteilt: Ich habe Interesse, an den Versuchen teilzunehmen. Andererseits werden wir auch von Impfstoffentwicklern und Herstellern angesprochen, die nach Probanden suchen. Wir bringen dann beide Seiten zusammen", erklärt Oliver Cornely. 2020 sollen noch mindestens zwei weitere Impfstudien in Deutschland starten, die klinische Phase-2 des Dessauer Impfstoffs ist eine der beiden.

Bei Studien der Phase 3 werden Impfstoffkandidaten aktuell noch mit einem Placebo verglichen. Ein Teil der Teilnehmer erhält den Wirkstoff, der andere ein Scheinmedikament. Wer welchen Stoff erhalten hat, wissen in der Regel noch nicht einmal die Ärzte, sondern nur die Studienleitung. Nach einer gewissen Zeit wird dann verglichen, welche Gruppe wie häufig an Corona erkrankt ist. Ist der Impfstoff wirksam, sollte es deutlich weniger Covid-19-Erkrankungen bei den Geimpften geben, als bei der Placebogruppe.

Registrierung verpflichtet zu nichts

In dem Moment, in dem ein Impfstoff in Deutschland zugelassen und verfügbar ist, ändere sich dieser Standard, sagt Cornely. "Dann wird gegen den zugelassenen Impfstoff getestet". Eine Gruppe erhalte dann das neue Präparat, während die andere das bereits zugelassene bekomme. So müsse niemand befürchten, ohne Impfung komplett ungeschützt zu sein. "Das passiert aktuell beispielsweise bei einem neuen Impfstoff gegen Pneumokokken", sagt der Infektiologe.