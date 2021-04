Bewegung beugt einem schweren Covid-19-Verlauf vor: Das sagen Forscher aus den USA, die die Gesundheitsdaten von 48.440 Erwachsenen von Januar bis Oktober 2020 mit einer COVID-19-Diagnose analysiert haben. Dazu war bei jeder Begegnung mit den Patientinnen und Patienten, die dem US-Gesundheitskonsortium Kaiser Permanente angehören, abgefragt worden, an wie vielen Tagen der Woche sie sich moderat bis anstrengend bewegt hatten. Dabei zeigte sich: 6,4 Prozent aller Befragten waren demnach durchgehend aktiv und 14,4 Prozent durchgehend inaktiv, die übrigen wurden der Kategorie "inkonsistent aktiv" zugeordnet, es gab also keine klaren Aussagen zu den körperlichen Aktivitäten. Von allen COVID-19-Patienten wurden 8,6 Prozent ins Krankenhaus eingeliefert, 2,4 Prozent wurden auf die Intensivstation aufgenommen und 1,6 Prozent starben.

Das deute darauf hin, dass körperliche Aktivität immer nützlich sei, egal wie stark oder anstrengend sie ist. Koautorin Deborah Rohm Young von der Kaiser Permanente Southern California Abteilung für Forschung und Evaluation sagte: "Selbst nachdem wir Variablen wie Fettleibigkeit und Rauchen in die Analyse einbezogen haben, sahen wir immer noch, dass Inaktivität stark mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit von Krankenhausaufenthalten, Intensivstation-Aufnahmen und Tod assoziiert war, verglichen mit moderater körperlicher Aktivität oder überhaupt keiner Aktivität." Sportmediziner Dr. Robert E. Sallis, der ebenfalls an der Forschungseinrichtung arbeitet, sagte, Menschen, die regelmäßig Sport trieben, hatten die besten Chancen, COVID-19 zu besiegen, während Menschen, die inaktiv waren, deutlich schlechter abschnitten. Er rät: "Gehen Sie 30 Minuten am Tag, fünf Tage die Woche in einem moderaten Tempo und das wird Ihnen einen enormen Schutzeffekt gegen COVID-19 geben." Aber wie erkennt man "moderates Gehen?" Sallis zufolge ist das ganz einfach: Wenn man beim Laufen sprechen kann, aber nicht singen.