Entscheidend waren dabei die Daten zur Herzfrequenz, die die Wearables maßen. Damit könnten in Zukunft auch andere Krankheiten wie etwa die Grippe entdeckt und deren Verlauf überwacht werden - auch mit einfachen Mitteln zu Hause. Besonders wichtig ist dieser Ansatz etwa, wenn auf dem Höhepunkt einer Pandemie die medizinischen Ressourcen knapp sind. Auch in Entwicklungsländern, wo diese Ressourcen prinzipiell geringer sind, könnte die Entdeckung der US-Forschenden bei der Bekämpfung von Krankheiten helfen.

"Wir haben herausgefunden, dass Covid-19 bestimmte biologische Zeitsignale unterdrückt hat sowie die Art, wie die Herzfrequenz auf Belastungen reagiert", erklärt Prof. Forger. Auch die Grundherzfrequenz änderte sich während einer Corona-Infektion häufig, dazu wurden Stresssignale verursacht. "Wir stellten außerdem fest, dass wir durch die Wearables zusammen mit bestimmten Algorithmen mehr Informationen darüber bekommen konnte, wie unser Körper in solchen Situationen funktioniert."



Die Forschenden machten dabei einige interessante Entdeckungen bei Corona-positiven Personen. So war im Durchschnitt die Herzfrequenz pro Schritt bei ihnen erhöht, was auf eine mögliche Fehlfunktion des Herz-Kreislauf-Systems hinweist. Die tägliche Grundfrequenz des Herzschlags war tendenziell höher, wenn sich Symptome erstmals zeigten oder kurz zuvor. Zudem funktionierte die innere Uhr bei den Infizierten oftmals schlechter, besonders zu Beginn der Symptomatik.