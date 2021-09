Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können und es ist wohl genau diese Eigenschaft, die die Tiere viel weniger schwer am Sars-Coronavirus-2 erkranken lässt als Menschen. Im Fachblatt "Science Immunology" beschreibt ein Team von Wissenschaftlern um Claudia und Marcel Nold von der Monash University im australischen Melbourne detailliert den Ablauf einer Infektion mit dem Virus bei Menschen und bei Fledermäusen, um die unterschiedlichen Immunantworten zu verstehen. Das könne Wege für Therapien aufzeigen, die schwere Covid-Verläufe verhindern könnten, hoffen die Forscher.

Flüge kosten die Fledermäuse extrem viel Energie. Ihre Zellen und der ganze Organismus werden währenddessen großen Belastungen ausgesetzt, unter denen menschliche Zellen starke Entzündungsreaktionen entwickeln würden. Das Immunsystem der Fledermaus ist jedoch offenbar viel feiner steuerbar. Das ermöglicht zugleich, dass die Tiere im Reich der Säugetiere wohl diejenigen sind, die am meisten sogenannte zoonotische Viren überhaupt in sich aufnehmen können, ohne schwer an ihnen zu erkranken.