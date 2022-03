Covid-19 Zusammenhang zwischen Blutgruppe und schwerem Verlauf wird klarer

Studiendesign

Proteine können zwar direkt in Blutproben nachgewiesen und untersucht werden, aber diese Art von Forschung wäre für eine große Anzahl von Proben sehr aufwändig und kostenintensiv. An dieser Stelle kommt die Genetik ins Spiel, genauer gesagt die sogenannte Mendelsche Randomisierung, eine Methode zum Vergleich kausaler Beziehungen zwischen genetischen Risikofaktoren und gesundheitlichen Auswirkungen. Mit ihr kann man unter Verwendung großer genetischer Datensätze die Beziehung zwischen genetischen Varianten untersuchen und bewerten, die einerseits mit einer Exposition (in diesem Fall hohe Konzentrationen einzelner Blutproteine) und andererseits mit Krankheitsfolgen (in diesem Fall schwerer Covid-19-Verlauf) verbunden sind.

Das funktioniert, "weil genetische Varianten, die von den Eltern an die Nachkommen vererbt werden, bei der Empfängnis zufällig zugewiesen werden, ähnlich wie bei einer randomisierten kontrollierten Studie, bei der Personen Gruppen zugewiesen werden", erklärt Dr. Vincent Millischer von der Medizinischen Universität Wien. In dieser Studie würden die Gruppen durch ihre genetische Neigung zu unterschiedlichen Blutproteinspiegeln definiert, "was eine Bewertung der kausalen Richtung von hohen Blutproteinspiegeln zum Schweregrad der Covid-19-Erkrankung ermöglicht und gleichzeitig den Einfluss von Umwelteinflüssen ausschließt", so Millischer weiter.

In der Studie wurden zwei Stufen eines schweren Krankheitsverlaufs berücksichtigt: Hospitalisierung einerseits und Beatmungsnotwendigkeit oder Tod andererseits. Anhand von Daten aus einer Reihe von genomweiten Assoziationsstudien fanden die Forscher sechs Proteine, die kausal mit einem schweren Verlauf verbunden waren, und acht Proteine, die umgekehrt vor einem schweren Verlauf schützten. Allerdings zeigte die Analyse einen gewissen Unterschied zwischen den Proteintypen, die mit der Hospitalisierung zusammenhängen und denen, die mit noch schwereren Verläufen (Beatmung, Tod) in Zusammenhang stehen. Das deute darauf hin, dass in den verschiedenen Krankheitsstadien unterschiedliche Mechanismen am Werk sein könnten, heißt es in der Studie.

Weitere Studien nötig

Die Analyse ergab, dass ein Enzym, das die Blutgruppe bestimmt, mit einem erhöhten Risiko sowohl für Hospitalisierung, als auch für Beatmung kausal verbunden war. "Unsere Studie stellt keinen Zusammenhang zwischen der genauen Blutgruppe und dem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs her", sagt Mitautor Dr. Christopher Hübel vom King's College London, aber "da frühere Forschungen ergeben haben, dass der Anteil der Personen mit der Blutgruppe A bei Covid-19-Patienten höher ist, deutet dies darauf hin, dass die Blutgruppe A ein Kandidat für Folgestudien ist."

Ebenso müsse es Folgestudien geben, was die acht Proteine angeht, die vor schwerem Verlauf schützen könnten. Durch deren Identifizierung habe man nun mögliche Ansatzpunkte für Medikamente gegen einen schweren Verlauf aufgezeigt. Das müsse weiter klinisch untersucht werden.

Die Studie könnte also eine Startrampe für wichtige Erkenntnisse sein. Aus Tausenden Blutproteinen wurden 14 herausgefiltert, die in irgendeiner Form kausal mit dem Risiko eines schweren Verlaufs zusammenhängen. Das Ziel, neue Behandlungsmethoden und möglicherweise auch präventive Therapien zu entwickeln, rückt dadurch einen Schritt näher.

Link zur Studie

Die Studie ist im Journal "PLOS Genetics" unter dem Titel "Proteome-wide Mendelian randomization identifies causal links between blood proteins and severe COVID-19" erschienen.