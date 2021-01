Dating-Apps und Online-Partnerbörsen gehören zu den klaren Gewinnern der Corona-Pandemie – das dürfte wohl kaum jemanden überraschen. Wo sonst sollen sich einsame Singles auf Partnersuche noch kennenlernen? Cafés und Clubs sind geschlossen und am berühmt berüchtigten Milchregal im Supermarkt ist man hinter der Maske verborgen, kurz: es bleiben kaum Alternativen.

Psychologieprofessorin Wera Aretz von der privaten Fresenius-Hochschule in Köln hat während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 rund 2.000 Nutzerinnen und Nutzer von Datinganbietern online befragt (74 Prozent Singles, 52 Prozent Alleinerziehende, Durchschnittsalter 37 Jahre). Dabei stellte sie laut eigener Mitteilung fest: Besonders Nutzer von Apps wie Tinder oder Lovoo verbrachten mehr Zeit mit dem Online-Dating. 62 Prozent von ihnen gaben an, das jeweilige Angebot intensiver zu nutzen. Auch bei Partnervermittlungen (40 Prozent) und Singlebörsen (38 Prozent) waren die Nutzer aktiver. Die meisten gaben an, sich durch den Lockdown einsamer zu fühlen und den Kontakt zu anderen Menschen zu vermissen.