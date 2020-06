"Man muss sichergehen, eine UV-Licht-Dosis zu produzieren, die wirklich alle Erreger zu tötet", erklärt Roman Engel-Herbert von der an der Studie beteiligten Penn State University. Dafür müsse man ein Hochleistungs-UV-LED bauen, was bei der aktuellen Technik für transparente Elektroden schwierig ist, sagt der Physiker, der an der Uni Jena sein Diplom ablegte. Tatsächlich kannte man bisher einfach kein gutes Material für UV-transparente Elektroden, stellt sein Penn-State-Kollege Joseph Roth fest.