Die von den Versuchsteilnehmern erfassten Infektionen ergeben für die Woche bis Dienstag, 11. Oktober, eine 7-Tage-Inzidenz von 1264. Übertragen auf alle 83,2 Millionen in Deutschland gemeldeten Personen ergibt sich eine Gesamtzahl von 1,05 Millionen Corona-Infektionen. Bei den bereits verfügbaren neueren Zahlen bis zum Mittwoch, 18. Oktober, deutet sich ein leichter Rückgang an. Die Inzidenz liegt jetzt nur noch bei 1.099, was rund 900.000 akuten Infektionen entspricht.