Update 10. Juni: Inzwischen hat Moderna per Pressemitteilung positive klinische Ergebnisse zu seinem Booster-Impfstoff gegen Omikron vorgelegt. MRNA 1273.214 sei ein bivalenter Impfstoff, der einerseits vor der Ursprungsvariante von Sars-CoV-2 sowie vor dem ursprüngliche Omikron-Typ von Dezember 2021 schütze. In den Versuchen zeigten die Testpersonen mit dem angepassten Impfstoffen etwa 1,7 Mal so viele neutralisierende Antikörper gegen Omikron wie diejenigen, die eine weitere Dosis des nicht angepassten Impfstoffs erhalten hatten. Wie lange dieser Schutz anhält, soll nun im Lauf des Sommers evaluiert werden. Moderna will die Daten rasch bei den Zulassungsbehörden einreichen.