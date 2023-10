Einen weiteren Indikator liefert das bereits erwähnte Stichprobensystem des RKI, das sogenannte ARE-Praxis-Sentinel. Dabei schicken teilnehmende Praxen und Labore Proben von Patienten an die zentralen Untersuchungsstellen des RKIs. Hier werden dann die verschiedenen Erreger bestimmt und teilweise auch noch die genaue Variante mithilfe von genetischer Sequenzierung geklärt.

Das Sentinel zeigt für die erste Oktoberwoche, dass in rund der Hälfte aller Proben die Viruserreger enthielten, die gewöhnlichen Rhinoviren Auslöser eines Infekts waren. Rhinoviren verursachen in der Regel harmlose Erkältungen. Jeweils rund ein weiteres Viertel der Proben enthielten Coronaviren vom Pandemie-Typ Sars-CoV-2 oder Parainfluenzaviren, von denen es vier verschiedene Sorten gibt, die grippale Infekte auslösen können. Insgesamt deutet sich also an, dass Corona derzeit nur für etwa ein Viertel aller Infektionen verantwortlich ist. Andererseits zeigt sich, dass Influenzaviren (die Erreger der Grippe) gegenwärtig noch keine Rolle spielen.

6,6 Millionen neue Erkältungen: Fast 8 Prozent der Deutschen sind krank

Insgesamt schätzt das RKI die Zahl der neuen Atemwegserkrankungen in der ersten Oktoberwoche auf etwa 6,6 Millionen Ansteckungen in ganz Deutschland. Das entspricht rund 7,9 Prozent der Bevölkerung und ist ein Wert, der deutlich oberhalb dessen liegt, was in den Jahren vor der Pandemie üblich war. Wie schon 2022 sind damit im Herbst mehr Menschen krank als vor Corona.

Basis dieser Schätzung ist das Umfragewerkzeug Grippeweb, bei dem über 25.000 Personen aus Deutschland jede Woche Auskunft darüber geben, ob sie sich eine neue Atemwegsinfektion zugezogen haben oder nicht. Die Daten der Teilnehmer werden statistisch so gewichtet, dass repräsentative Aussagen für die Bundesrepublik möglich sind.

Beim Blick in diese Daten zeigt sich zudem, dass nach den Kindern und Jugendlichen der Schwerpunkt der neuen Ansteckungen nun in der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre liegt. Das bedeutet, die Erkältungswelle ist bei den älteren Erwachsenen angekommen. Bei den jungen und den alten Jahrgängen sinken die Zahlen dagegen. Damit erscheint eine Abschwächung des Infektionsgeschehens in kommenden Wochen zumindest möglich.

Corona-Variante Priola jetzt bei fünf Prozent in Deutschland

In den Krankenhäusern ist Corona nach wie vor noch kein Problem, so der RKI-Bericht. Durch frühere Coronainfektionen oder Impfungen sind viele Menschen immer noch gut vor schweren Verläufen der Krankheit geschützt. Müssen Patienten dann allerdings doch auf einer Intensivstation behandelt werden, ist Corona aktuell in 19 Prozent der Fälle die Ursache. Das RS-Virus, an dem vor allem kleine Kinder schwer erkranken können, ist nur in einem Prozent der Fälle der Grund. Grippe dagegen sei noch kein Thema. "Es wurden keine Influenza-Diagnosen vergeben", heißt es dazu im Wochenbericht.