Dem am Dienstag in München zu Ende gegangenen Oktoberfest wurde schon vor Corona nachgesagt, einer der Startpunkte einer jeden herbstlichen Erkältungswelle in der bayerischen Metropole zu sein. Und es ist auch wenig verwunderlich: Im Bierzelt, wo viele Menschen eng gedrängt miteinander singen, die Luft entsprechend feucht und die Stimmung fröhlich ist, herrschen praktisch ideale Bedingungen für Atemwegserreger. Und so lässt sich auch dieses Jahr wieder ein Anstieg der Infektionszahlen im Anschluss an die "Wiesn" feststellen, wie unter anderem die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks berichten. Auch deutschlandweit nimmt die Dynamik bei der Ausbreitung von Atemwegsinfektionen weiter zu.