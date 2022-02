Corona-Variante Omikron Expertenrat hat Bedenken wegen Subtyp BA.2

Endlich scheint der Scheitelpunkt der Omikron-Infektionswelle erreicht oder vielleicht sogar schon überwunden, da kommen schon wieder neue Warnungen oder Bedenken. Hört das denn nie auf? Aber Zahlen lügen nicht. Und die Zahlen zum Omikron-Subtyp BA.2 sagen: Er ist auf dem Vormarsch und wird sich wohl (wie in Dänemark) auch in Deutschland durchsetzen. Was das bedeutet? Man weiß es noch nicht.