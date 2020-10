In der Erhebung ging es um Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was die Einstellung und den Umgang mit der Corona-Pandemie angeht. Dafür wurden in zwei Wellen im März und April 2020 insgesamt 21.649 Menschen in Deutschland, den USA, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Italien, Australien und Neuseeland befragt.