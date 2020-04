Auf fast 107.000 Menschen schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) die von Covid-19-Genesenen in Deutschland (Stand 24.04.2020). Doch was macht das Virus mit unserem Körper und welche Folgeschäden bleiben? Mehr als die Hälfte der Erkrankten in Deutschland leiden an Husten, 42 Prozent der Covid-19-Infizierten erkranken außerdem an Fieber. In jedem fünften Fall ist auch Schnupfen ein Symptom, fand das RKI heraus. Einer belgischen Studie zufolge leiden 88 Prozent der untersuchten Patienten an einer Geschmacksstörung, 86 Prozent sind von einer Geruchsstörung betroffen. Erkenntnisse, die auf eine Fehlfunktion des Gehirns hindeuten. Weltweit mehren sich Berichte von Wissenschaftlern, die Folgeschäden insbesondere an der Lunge, aber auch an anderen Organen befürchten.

Was macht Covid-19 mit der Lunge?

Prof. Clemens Wendtner hatte in München als einer der ersten deutschen Ärzte mit Covid-19-Patienten zu tun. Bildrechte: München Klinik Schwabing Prof. Dr. med. Clemens Wendtner, Chefarzt am Klinikum Schwabing in München, beschreibt in einem Interview mit Zeit online, dass bei vielen Erkrankten riesige Flächen in der Lunge infiziert sind. Sars-Cov-2 zerstört die Lungenzellen regelrecht, wodurch weniger funktionelles Lungengewebe für die Atmung zur Verfügung stehe. Die Folge: Das Atmen fällt schwer. Dies sei zu erkennen an den sogenannten Milchglastrübungen, die Röntgenaufnahmen weißlich einfärben. Hier ist das Lungengewebe dichter als anderswo, was Wendtner zufolge "ein Zeichen für eine Entzündung" ist. Bei anderen bakteriellen Lungenentzündungen seien zwar auch einzelne Lungensegmente betroffen, aber Sars-CoV-2 sei eben "ein sehr wuchtiges Geschehen."

In vielen Fällen kommt es außerdem zu einem Zytokinsturm, also einer Überreaktion des Immunsystems. "Vereinfacht gesagt schießen dabei Entzündungszellen in die Lunge ein. Dadurch werden die Lungenbläschen in ihrer Funktion stark eingeschränkt und der Gasaustausch kann nicht funktionieren", erklärt der Mediziner. Bei einem Großteil der Patienten auf Intensivstationen trete diese Reaktion ein. Dann beginne der Wettlauf mit der Zeit, denn je früher das erkannt wird, desto höher sind die Überlebenschancen.

Langzeitschäden an der Lunge

Prof. Dr. Harald Schäfer, Chefarzt an der SHG-Klinik in Völklingen Bildrechte: Saarland-Heilstätten GmbH Doch auch nach der Genesung vom Virus seien Folgeschäden möglich. Prof. Dr. Harald Schäfer, Chefarzt an der SHG-Klinik in Völklingen, erklärt seine Erwartungen in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung: "Ich gehe davon aus, dass bestimmte Veränderungen durch die Entzündung der Lunge wahrscheinlich mit einer Defektheilung oder einer Narbenheilung einhergehen, vor allem, wenn die Lunge schon vorgeschädigt war." Eine Lungenfibrose bezeichnet verschiedene chronische Erkrankungen am Lungengewebe. Hierbei verändert sich das Lungengewebe, indem sich Bindegewebe zwischen Lungenbläschen und den sie umgebenden Blutgefäßen bildet. Die Lunge vernarbt, also fibrosiert, und verhärtet.

In der Folge sinkt das Lungenvolumen und die Atmung fällt dauerhaft schwerer. Bestehende Vernarbungen lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Teils kann die Fibrose mittels Medikamenteneinsatz verzögert oder aufgehalten werden. Hierbei treten starke Nebenwirkungen, wie Magen-Darm-Probleme und extreme Sonnenlichtempfindlichkeit, auf. In Fällen, in denen das nicht möglich ist, kann der Fibrose nur mit dauerhafter Sauerstofftherapie oder sogar einer Lungentransplantation begegnet werden.

Künstliche Beatmung ein Risikofaktor

Sars-Cov-2 als Auslöser für schwere Nervenschäden?

Auch eine weitere Studie stellt die These auf, dass Sars-Cov-2 neuroinvasiv ist. Das heißt, dass zwar an einer Stelle des Körpers die Infektion stattfindet, sie aber von dort bis ins Gehirn und Rückenmark gelangt. Dabei schädigt das Virus das zentrale Nervensystem und kann darüber ein Lungenversagen auslösen. In Fallstudien fanden chinesische Wissenschaftler außerdem heraus, dass gleichwohl schwere und weniger schwere Verläufe neurologische Folgeschäden auslösen können. In den USA wurde bei einer Patientin akute nekrotisierende hämorrhagische Enzephalopathie, eine schwere Entzündung des Gehirns, entdeckt. Der Ausbruch wird dabei mit Covid-19 in Verbindung gebracht. Ebenso verhält es sich mit einer Hirnhautentzündung, die bei einem 24-jährigen Japaner entdeckt wurde.

Corona-Biobank soll Folgeschäden erfassen

Prof. Joachim Thiery vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Bildrechte: UKSH Um die direkten Folgeschäden von Covid-19 besser im Blick zu haben, will das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) eine Corona-Biobank aufbauen. Zehn Jahre lang sollen dafür alle genesenen Schleswig-Holsteiner untersucht werden und regelmäßig Blutproben abgeben. Prof. Joachim Thiery, Vorstand für Forschung und Lehre, begründet das mit möglichen Folgeschäden: "Wir vermuten, dass Covid-19 nicht nur zu fürchterlichen Akutschäden, sondern auch zu Folgeerkrankungen führt. Die überschießende Entzündung verursacht bei manchen Covid-19-Patienten schwere Schädigungen der inneren Aderhaut, die Mikrogerinnsel auslösen könnten, auch Blutdruckregulation und Leber sind betroffen." Damit die eventuellen Spätfolgen frühzeitig erkannt werden und möglichst adäquat behandelt werden, braucht es vor allem eines: mehr Wissen.

