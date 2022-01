Das RKI hatte am 15. Januar überraschend mitgeteilt, den Genesenen-Status von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Wer eine Corona-Infektion durchgemacht und überstanden hat, muss sich deshalb nach drei Monaten mit einer Impfdosis boostern lassen, um weiterhin Geschäfte betreten oder an Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen, für die die 2G-Regel gilt. Daten hätten gezeigt, dass eine Infektion mit der Deltavariante nur kurze Zeit vor einer Infektion mit Omikron schütze, so Deutschlands Seuchenschutzbehörde in der Begründung zu der Entscheidung.