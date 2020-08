Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Gerüchte und Falschinformationen haben bislang weltweit Hunderte Menschen das Leben gekostet und Tausenden einen Klinikaufenthalt sowie teils bleibende gesundheitliche Schäden beschert. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, die im " American Journal of Tropical Medicine and Hygiene " veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Australien, Thailand, Japan sowie zahlreichen anderen Ländern warnten vor einer regelrechten Corona-"Infodemie", die mit der Krankheit einhergehe.

Auch Kuhurin hilft nicht gegen Sars-Cov-2. Die Mundari im Südsudan färben sich aber erfolgreich die Haare damit - Orange. Bildrechte: imago images/Hans Lucas

Zu den eher harmlosen, wenn auch - zumindest hierzulande - eher als ekelig empfundenen Tipps, gehörte das Trinken von Tee mit Kuhurin oder Kuhdung in Indien. Auch die in Saudi-Arabien kursierende Empfehlung, Kamelurin mit Limone sei eine wahre "Wunderwaffe" gegen das Sars-Cov-2-Virus fiel in diese Kategorie. Das gleiche galt für die afrikanische Variante, den Kamelurin mit Kräutern zu trinken.



Weniger glimpflich endete der Selbstversuch von zwölf Menschen, unter ihnen fünf Kinder, in Indien. Sie hatten in sozialen Netzwerken ein Video gesehen, in denen hochgiftige Stechäpfel als Mittel zur Immunisierung gegen das Coronavirus beworben wurden. Nachdem sie einen aus der Giftpflanze gewonnen Drink zu sich genommen hatten, wurden alle krank.