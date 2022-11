In Deutschland sind die meisten Corona-Regeln inzwischen zurückgenommen. Bei den verbliebenen scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch sie abgeschafft werden. Deutschland ist – was das öffentliche Leben und die Hygiene angeht – weitgehend in den Zustand vor der Pandemie zurückgekehrt. Die damit verbundene überdurchschnittlich starke Erkältungs- und Grippesaison hält weiter an, hat in der vergangenen Woche aber teilweise an Fahrt verloren.