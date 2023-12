Insgesamt steckte sich vergangene Woche mehr als jeder zehnte Mensch in Deutschland neu mit einem Atemwegserreger an, so die RKI-Schätzung auf Basis der Zahlen des Umfragetools Grippeweb. Demnach lag die Neuinfektionsrate in der Bevölkerung bei 10,6 Prozent, beziehungsweise rund 8,9 Millionen Neuerkrankungen.