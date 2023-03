Es ist kein Beweis, aber doch der bislang deutlichste Hinweis: Kanadische Forscher haben Belege dafür gefunden, dass es Anfang 2020 tatsächlich mit dem Coronavirus infizierte Marderhunde auf dem Wildtiermarkt in Wuhan gab. Die Studie von Angela Rasmussen und Kollegen von der University of Saskatchewan ist zwar noch nicht veröffentlicht. Allerdings berichten seit vergangener Woche zahlreiche Medien, zunächst das Magazin "The Atlantic" und in Deutschland "Spektrum der Wissenschaft".