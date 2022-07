Zwei aktuelle Studien im Magazin Science liefern erneut Belege, dass der Huanan- Wildtiermarkt in Wuhan Ausgangspunkt der Corona-Pandemie war. Damit wird die Hypothese, das Sars-Coronavirus-2 könnte bei einem Laborunfall im nahen Institut für Virologie freigesetzt worden sein, immer unwahrscheinlicher. Das Team um Michael Worobey von der University of Arizona in Tucson hat geographische Daten zur räumlichen Verteilung der ersten Coronafälle ausgewertet, die zeigen, dass der Markt praktisch das Epizentrum des Ausbruchs war. Jonathan Pekar und Kollegen von der University of California in San Diego wiederum haben das Erbgut der ersten bei Menschen genommenen Virenproben analysiert, die auf zwei einzelne, parallele Übersprünge von Tieren auf Menschen auf dem Markt hindeuten.